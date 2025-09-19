Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu'nda Beşiktaş’ı 3-0 mağlup etti. Göztepe'ye galibiyeti getiren goller Juan, Rhaldney ve Sabra'dan geldi.

Karşılaşmanın 4. dakikasında Göztepe, Juan’ın attığı golle öne geçti. 19. dakikada ise Rhaldney, Göztepe'nin farkı 2’ye çıkarmasını sağladı. Beşiktaş'ın en önemli ataklarından biri ise 47. dakikada Gökhan Sazdağı'nın üst direğe çarpan şutu oldu.

İkinci yarıda Sabra'nın röveşatası farkı 3'e çıkardı

İkinci yarıda Beşiktaş'ın etkili ataklarına rağmen, Göztepe'nin savunması güçlü kaldı. 85. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun sağ kanattan yaptığı ortada Sabra, röveşata ile topu ağlara göndererek Göztepe’yi 3-0 öne geçirdi. Bu gol, maçın skorunu belirledi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken

Goller: 4’üncü dakikada Juan, 19’uncu dakikada Rhaldney, 85’te Sabra (Göztepe)

Sarı Kartlar: 16’uncu dakikada Arda Okan Kurtulan, 35’inci dakikada Olaitan (Göztepe), 80’inci dakikada Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş)

İlk 11'ler

Göztepe: Lis, Godoi, Heliton, Bokole, Arda Okan Kurtulan (Dk.84 Taha Altıkardeş), Dennis, Rhaldney (Dk.77 Efkan Bekiroğlu), Cherni, Olaitan (Dk.84 Ahmet Ildız), Juan (Dk.66 Miroshi), Janderson (Dk.84 Sabra)

Beşiktaş: Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Paulista, Uduokhai, Jurasek (Dk.71 Rıdvan Yılmaz), Necip Uysal (Dk.71 Kartal Kayra Yılmaz), Demir Ege Tıknaz, Cerny (Dk.60 Cengiz Ünder), Rafa Silva (Dk.60 Jota), Toure, Abraham