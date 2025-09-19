İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın kızı Defne Tugay ile Mümtaz Şanlı, Çeşme’deki özel bir düğünle evlendi. Düğüne CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın kızı Defne Tugay, Mümtaz Şanlı ile Çeşme ilçesinde gerçekleştirilen özel bir düğünle dünya evine girdi. Düğün, basına kapalı olarak düzenlendi ve davetliler arasında siyasetten iş dünyasına kadar geniş bir katılım oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı

Çeşme’de düzenlenen düğüne, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra CHP milletvekilleri, CHP Genel Başkan yardımcıları, il ve ilçe belediye başkanları, parti teşkilatı, iş dünyası temsilcileri ve STK üyeleri katıldı. Özel, Manisa’daki programının ardından düğüne katılarak Tugay ailesinin bu mutlu gününe şahitlik etti.

Nikahı Cemil Tugay kıydı

Düğün sırasında büyük bir mutluluk yaşayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kızı Defne Tugay’ın nikahını kendisi kıydı. Düğün, aile ve dostlarının yoğun ilgisiyle unutulmaz anlara sahne oldu.