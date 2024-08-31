Erzurum’un Hınıs ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kanlı bitti. 70 yaşındaki amca H.B., iki yeğeni E.B. (43) ve E.B.'yi (45) av tüfeği ile vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan zanlı, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Erzurum’un Hınıs ilçesine bağlı Ketenci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 70 yaşındaki H.B. ile yeğenleri E.B. (43) ve E.B. (45) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir tartışma yaşandı. Tartışma büyüyünce, yeğenler Hınıs ilçe merkezine giderek amcalarından şikayetçi oldu. Köye dönen yeğenler ile amca arasındaki gerginlik devam etti ve tartışma yeniden alevlendi.

Zanlı jandarma tarafından yakalandı

Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine amca H.B., yanındaki av tüfeğiyle yeğenlerine ateş açarak E.B. ve E.B.'yi vurdu. İki kardeş, olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayetin ardından H.B. olay yerinden kaçtı.

İki kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından Hınıs Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçan zanlı H.B.'yi yakalamak için geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Zanlı, Parmaksız Mahallesi’ndeki dere yatağında saklanırken Jandarma tarafından yakalandı ve gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor

Jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Cinayet silahı olan av tüfeği de ele geçirilirken, H.B.'nin çıkarılacağı mahkemece tutuklanması bekleniyor. Olayın ardından Hınıs ilçesinde büyük bir üzüntü yaşanırken, hayatını kaybeden E.B. ve E.B.'nin yakınları yasa boğuldu.