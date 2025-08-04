Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, orta saha oyuncusu David Tijanic’in Suudi Arabistan takımlarından Al-Najmah’a transfer olduğunu duyurdu.



Göztepe'den resmi açıklama

Göztepe Kulübü, transferi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamayla kamuoyuna bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz David Tijanic'in, Suudi Arabistan kulübü Al-Najmah'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. David Tijanic'e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, yeni takımında ve futbol kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz."

Göztepe kariyeri

Sloven futbolcu David Tijanic, Göztepe formasıyla toplamda 111 resmi maça çıktı. Bu süreçte 16 gol atan Tijanic, 13 de asist yaptı.