Göztepe, orta sahasını güçlendirmek için önemli bir adım attı. İzmir temsilcisi, son olarak Ankaragücü’nde forma giyen ve şu anda serbest durumda olan 29 yaşındaki Efkan Bekiroğlu ile prensip anlaşmasına vardı.



Göztepe, transferde hız kesmiyor

Yeni sezona güçlü bir kadro ile başlamak isteyen Göztepe, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Kadro planlaması çerçevesinde birçok yeni ismi takıma kazandıran sarı-kırmızılılar, şimdi de orta sahada önemli bir boşluğu doldurmak üzere.

Deneyimli isimle prensipte el sıkışıldı

Süper Lig tecrübesiyle dikkat çeken Efkan Bekiroğlu’nun, Göztepe ile yapılan görüşmelerde tüm şartlarda anlaşma sağladığı belirtildi. Tarafların son detayları netleştirmesinin ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.

Efkan kısa süre içinde İzmir’e gelecek

Transfer sürecinin olumlu ilerlediği ve Efkan Bekiroğlu’nun da Göztepe’ye gelmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Herhangi bir pürüz çıkmaması durumunda deneyimli futbolcu kısa süre içinde İzmir’e gelecek.

Süper Lig performansı

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Süper Lig’de bugüne kadar 123 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 20 gol ve 14 asistlik katkı sağlayarak dikkat çeken bir performans ortaya koydu.