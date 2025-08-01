İzmir’de sıcak hava işçileri zorluyor

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden biri olan İzmir’de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava dalgası, özellikle yüksek ısıya maruz kalan meslek gruplarında çalışanları etkiliyor. Hava sıcaklıklarının 40 dereceye yaklaştığı kentte, fırıncı, dökümcü ve demirci gibi mesleklerde çalışan ustalar, ateşle iç içe geçen uzun mesai saatlerinde zorlu bir mücadele veriyor.

Ustalar 70 derece sıcaklıkla mücadele ediyor

Özellikle demirci ustaları, döküm atölyelerinde yaklaşık 70 dereceye ulaşan sıcaklıklarda çalışmalarını sürdürüyor. İzmir’de 23 yıldır demircilik yapan Süleyman Akdemir, "Şu anda bulunduğumuz ortam 65-70 derece civarında. Hava zaten sıcak ama ocağın karşısında sıcaklık bin 200 dereceyi buluyor. Bu işi sevmeden yapmak mümkün değil" diyerek mesleğinin zorluklarına dikkat çekti.

Sıcaklık nedeniyle gençler mesleği tercih etmiyor

Ustalar, yüksek sıcaklık, is ve ağır çalışma koşulları nedeniyle genç neslin bu mesleklere yönelmediğini ifade ediyor. Akdemir, "Gençler klimalı ortamları tercih ediyor. Bu meslek hem zordur hem risklidir. Ama biz severek yapıyoruz" dedi.

Fırın ustaları sıcağın ortasında gün boyu ayakta

Fırıncılık mesleğini 35 yıldır sürdüren Sait Gül ise, sabah 08.00’den akşam saatlerine kadar fırının karşısında 70 derecelik sıcaklıkta çalıştıklarını belirtti. Gül, “Bu sıcakta dışarısı bana cennet gibi geliyor. Gün boyu terliyoruz, dinlenmek bile lüks. Bu sıcaklıkta ayakta kalmak gerçekten zor” ifadelerini kullandı.

Serinlemek için çare bulamıyorlar

Ustalar, serinlemek için sık sık su içtiklerini, yüzlerini yıkadıklarını ancak bu önlemlerin yetersiz kaldığını söylüyor. Özellikle soğuk suyun terlemeyi artırması nedeniyle çay içmeyi tercih ettiklerini dile getiriyorlar.

Sıcakta çalışmak zorunda kalanlara dikkat çağrısı

Uzmanlar, yüksek sıcaklıkta çalışanların sıvı tüketimine dikkat etmeleri, güneşten korunmaları ve düzenli mola vermeleri gerektiğini vurguluyor. İzmir’de aşırı sıcaklarla birlikte bu uyarılar hayati önem taşıyor.