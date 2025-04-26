Papara Göztepe, Sultanlar Ligi öncesi Türk Hava Yolları'ndan orta oyuncu Emine Arıcı ile bir sezonluk sözleşme imzaladı.
Göztepe Emine Arıcı ile güçlendi
Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Papara Göztepe, dış transfer çalışmaları kapsamında Türk Hava Yolları'ndan orta oyuncu Emine Arıcı'yı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüp, 1997 doğumlu sporcu ile bir sezonluk sözleşme imzaladığını duyurdu.
Emine Arıcı'nın kariyeri şöyle;
Kulüpten yapılan açıklamada, Emine Arıcı'nın daha önce Galatasaray, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Edremit Belediye Altınoluk takımlarında ve Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda da forma giydiği belirtildi. Yeni transferin, Papara Göztepe'nin Sultanlar Ligi'ndeki hedeflerine önemli katkı sağlaması bekleniyor.
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