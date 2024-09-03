Trendyol Süper Lig’in yeni ekibi Göztepe, iç sahada 302 gündür rakiplerine geçit vermiyor. Gürsel Aksel Stadı’nda oynadıkları son 13 maçta yenilgi yüzü görmeyen İzmir temsilcisi, adeta duvar ördü.

302 günlük yenilmezlik

Göztepe, Süper Lig’e yeni katılan ekiplerden biri olarak sezona iddialı bir başlangıç yaptı. Geçen sezondan bu yana iç sahada yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılılar, Gürsel Aksel Stadı'nda adeta yenilmezlik rekoru kırıyor. İzmir ekibi, 302 gündür evinde mağlup edilmiyor ve bu süreçte 13 maça çıkarken 9 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

Stoilov ile savunmada duvar ördü

Göztepe’nin bu başarısının ardında, teknik direktör Stanimir Stoilov’un savunmaya getirdiği disiplin yatıyor. Stoilov’un yönetiminde, sarı-kırmızılılar bu 13 maçta sadece 5 gol yedi ve kalelerini gole kapatarak rakiplerine geçit vermedi. Aynı zamanda hücumda da etkili bir performans sergileyen Göztepe, rakip filelere toplamda 27 gol bırakarak taraftarlarını mest etti.

Yalçın Kayan'ın geleceği belirsiz

Göztepe’nin iç sahadaki bu başarılı serisine rağmen, kulüpte sular durulmuyor. Süper Lig'de geride kalan 4 maçta 6 puan toplayarak namağlup 6'ncı sıraya yerleşen İzmir ekibinde, Yalçın Kayan'ın durumu belirsizliğini koruyor. Süresiz kadro dışı bırakılan orta saha oyuncusunun, Iğdır Futbol Kulübü ile transfer görüşmeleri yaptığı öğrenildi. Yalçın’ın, Fenerbahçe maçında yaşadığı olaylar sonrasında teknik direktör Stoilov ile yaşadığı tartışma nedeniyle kadro dışı kaldığı ve Victor Hugo transferi sonrası forma şansının iyice azalmasıyla takımdan ayrılmaya hazırlandığı bildirildi.

Göztepe taraftarları ile dalgalı ilişki

Göztepe altyapısından yetişen ve taraftarla inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan Yalçın Kayan, 2021-2022 sezonunda takımın küme düşmesiyle taraftarın tepkisini çekmişti. Ancak, geçtiğimiz sezon sergilediği performansla bu durumu düzeltmeyi başaran Yalçın, özellikle 35 maçta attığı 9 golle takımına büyük katkı sağlamıştı. Şimdi ise yolların ayrılmasının an meselesi olduğu aktarıldı.