Göztepe, Süper Lig 20. hafta karşılaşmasında Antalyaspor'u Gürsel Aksel Stadı'nda konuk edecek. Geçen hafta Kasımpaşa'yı 5-0 mağlup ederek 31 puanla 4. sıraya yükselen sarı-kırmızılı ekip, evindeki bu maçı da kazanarak serisini sürdürmek istiyor. Müsabaka saat 13.30'da başlayacak ve hakem Çağdaş Altay düdük çalacak.

Göztepe'de eksikler mevcut

Göztepe, bu maçta önemli eksiklerle sahaya çıkacak. Golcü Romulo Cardoso, sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Ayrıca, sakatlıkları süren orta saha oyuncuları Isaac Solet ve Doğan Erdoğan ile forvetler Datro Fofana ve Kubilay Kanatsızkuş da takımda yer alamayacak. Ancak Brezilyalı golcü Emerson, görev verilmesi halinde ilk kez Göztepe forması giyecek.

Taraftarın desteğiyle 3 puanı hedefliyor

Göztepeli taraftarlar, maç için biletleri tamamen tükettikleri için stadyumda coşkulu bir destekle takımını yalnız bırakmayacak. Evinde bu sezon 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik alarak müthiş bir performans sergileyen Göztepe, bu karşılaşmada da 3 puan hedefliyor.

Emre Belözoğlu'nun ilk maçı

Antalyaspor'da ise yeni teknik direktör Emre Belözoğlu, ilk maçına İzmir'de çıkacak. Sezonun ilk yarısında Antalya'da oynanan karşılaşma golsüz berabere sonuçlanmıştı. Şimdi, her iki takım için de zorlu bir 90 dakika bekliyor.