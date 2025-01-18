Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayı faiz kararını 23 Ocak’ta saat 14:00’te açıklayacak. AA Finans’ın anketine göre, ekonomistler TCMB’nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45’e çekeceğini tahmin ediyor. Bu karar, Türkiye ekonomisi üzerinde büyük etkiler yaratacak.

Küresel piyasalar ve ABD’nin etkisi

ABD’den gelen olumlu enflasyon verileri ve bankaların güçlü bilanço sonuçları, küresel piyasalarda pozitif bir hava yaratırken, yurt içinde de Merkez Bankası’nın faiz kararı dikkatle izleniyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası kararları ve enflasyon verilerindeki gelişmeler de, dünya genelinde piyasaların seyrini etkileyebilir. Özellikle Fed’in faiz politikaları, TCMB’nin faiz indirimi kararlarını etkileyebilecek önemli bir faktör.

ABD'deki politik belirsizlikler

ABD başkanlık görevini devralacak olan Donald Trump'ın küresel ticarete etkileri merakla bekleniyor. Ancak Trump'ın ekonomi politikalarının, küresel piyasalarda yeni bir dönem başlatması ve pozitif etkiler yaratması bekleniyor. Trump yönetiminin büyüme odaklı düzenlemeler ve vergi indirimleriyle ABD ekonomisini canlandırmayı hedeflemesi, dünya çapında ticaret dengesizliklerini etkileyecek.

Türkiye’de faiz indirimine devam edilecek mi?

Türkiye’de TCMB, geçtiğimiz toplantısında faizleri 250 baz puan indirerek yüzde 47,50’ye çekmişti. Ekonomistlerin büyük bir kısmı, faizlerin 250 baz puan daha düşürülmesini bekliyor. Ankette, 2025 yılı için medyan tahmin yüzde 30,00 seviyesinde bulunuyor. Piyasaların gözleri şimdi 23 Ocak’taki faiz kararında.