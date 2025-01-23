Bolu Kartalkaya Kayak Merkezindeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını sonrası gözler, turizm tesislerine çevrildi. Trabzon’da Uzungöl Çevre Koruma Kültür ve Turizm Derneği, turizm merkezi Uzungöl’deki otel ve tesislere çağrıda bulunarak, olası yangına karşı tedbirlerin artırılması çağrısında bulundu.

Bolu kent merkezine 38 kilometre mesafedeki 2 bin 200 rakımlı Köroğlu Dağları’nın zirvesindeki 5 otelden biri olan Grand Kartal Otel'de önceki gece yangın çıktı.

Kot farkı nedeniyle otelin ana giriş kapısına göre eksi bir, arka giriş kapısına göre ise dördüncü katında bulunan restoran kısmında çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Saat 03.21'de, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla bölgeye ekipler sevk edildi.

78 kişinin hayatını kaybettiği yangın 11 saatlik çalışma sonucu söndürülürken, 11 kişi gözaltına alındı.

Yangın faciasının ardından gözler Türkiye'nin diğer turistik tesislerine çevrildi. Uzungöl Çevre Koruma Kültür ve Turizm Derneği, Trabzon'da dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'deki tesis ve otellere, yangın önlemleri konusunda daha duyarlı ve bilinçli olunması yönünde çağrıda bulundu.

“Otel işletmelerini daha dikkatli olmaya davet ediyoruz”

Uzungöl Çevre Koruma Kültür ve Turizm Derneğinin yazılı açıklamasında, “Bolu'da yaşanan otel yangını, hepimizi derinden üzmüştür. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Bu tür olayların bölgemizde de yaşanmaması için gerekli tedbirlerin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bolu'da meydana gelen üzücü otel yangını, hepimize yangın güvenliği konusunda daha duyarlı ve bilinçli olmamız gerektiğini hatırlatmaktadır. Uzungöl'ün doğal güzelliklerini koruma ve turizmdeki başarısını sürdürebilme hedefi doğrultusunda, Uzungöl Çevre Koruma Kültür ve Turizm Derneği olarak otel işletmecilerimizi yangın önlemleri konusunda daha dikkatli olmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Denetim ve önlemler sıralandı

Yapılan açıklamada ziyaretçilerin can güvenliğini sağlamak ve tesislerin olası bir felaketten koruması adına alınması gereken önlemlerle ilgili olarak şu öneriler sıralandı:

1- Yangın güvenlik sistemleri: Her tesisin acil durum alarm sistemi, yangın söndürme cihazları ve sprinkler sistemleri, düzenli olarak kontrol edilmeli ve çalışır durumda olduğundan emin olunmalıdır.

2- Acil durum planları: Personel için yangın eğitimi düzenlenmeli ve otel içinde yangın tahliye planları görünür yerlere asılmalıdır.

3- Düzenli denetimler: Elektrik tesisatları, ısıtma sistemleri ve mutfak ekipmanları düzenli olarak bakım ve denetimden geçirilmelidir.

4- Yangın kaçış yolları: Kaçış yollarının ve çıkış kapılarının her zaman açık ve erişilebilir olduğundan emin olunmalıdır.

5- Misafir bilgilendirme: Otel misafirlerine acil durumlarda nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirme yapılmalıdır.