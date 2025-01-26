Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe, Fenerbahçe’ye konuk oldu. Göztepe maça Lis, Nielsen, Koray, Heliton, Bokele, Djalma, Miroshi, Dennis, Tijanic, Juan, Romulo 11 ile başladı. Fenerbahçe ise İrfan Can, Çağlar, Djiku, Yusuf, Amrabat, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, En Nesyri, Dzeko 11’i ile ilk yarıya başladı.

Göztepe'den hızlı başlangıç

Maça Göztepe çok hızlı başladı. Rakibine ön alanda baskı yapan sarı kırmızılı takım Fenerbahçe’yi hataya zorladı. 16. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Juan'ın içeri çevirdiği topta Tjanic, bomboş pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Tjanic'in vuruşu üstten auta gitti. 25. dakikada Göztepe, Juan'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Ceza sahası yayı üstünde Romulo'nun kafayla indirdiği topu kontrol eden Juan, kaleci İrfan Can'ın solundan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Göztepe 1-0 öne geçti. 36. dakikada sağ kanattan çizgiye inen Dennis topu içeri çevirdi. Geriden gelen Djalma topla buluştu. Boş pozisyonda kalan Djalma'nın vuruşu Oğuz Aydın'dan geri döndü.

Başka gol olmayınca ilk yarı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğü ile bitti.