Hollanda'nın kuzeyindeki Assen şehrinde, Drents Müzesi'nde büyük bir hırsızlık olayı yaşandı. Gece yarısı gerçekleşen olayda, müzenin kapısı patlayıcı ile havaya uçuruldu. Hırsızlar, vitrinleri kırarak Romanya'nın Daçya Krallığı dönemine ait eserleri çaldı. Bu eserler arasında 2500 yıllık saf altın bir miğfer ve milattan önce 50 yılına tarihlenen altın kraliyet bilezikleri de bulunuyor. Çalınan bilezikler, daha önce yağmalanıp karaborsada satıldıktan sonra yetkililerce geri kazanılan tarihi eserler arasındaydı.

30 dakika sonra yanmış bir araç bulundu

Olaydan yaklaşık 30 dakika sonra, müzeye 7 kilometre uzaklıkta N33 otoyolu yakınlarında yanmış bir araç bulundu. Yetkililer, bu aracın hırsızların kaçış için kullandığı araç olduğuna inanıyor ve şüphelilerin başka bir araca geçtiklerini tahmin ediyor.

“Müzemiz tarihinde böyle bir olay yaşanmadı”

Drents Müzesi Genel Müdürü Harry Tupan, olayın müze tarihindeki en karanlık günlerden biri olduğunu belirterek, "170 yıllık tarihimizde böyle bir olay yaşanmadı" dedi. Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Hollanda Başbakanı Dick Schoof'un şüphelilerin tespit edilmesi ve eserlerin kurtarılması için gerekli tüm adımların atıldığına dair güvence verdiğini açıkladı.

Hollanda polisi, Interpol ile iş birliği yaparak soruşturmayı genişletti. Yetkililer, çalınan eserlerin yerini bilenlerden yardım talep ediyor.