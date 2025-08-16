İzmir’in iklim krizi ile mücadelesi uluslararası destek aldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, iklim krizine karşı yürüttüğü çalışmalarla uluslararası alanda dikkat çekmeye devam etti. Avrupa Komisyonu’nun Ufuk Avrupa Programı İklim-Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu Çağrısı kapsamında geliştirdiği “Shift2Sustain: Sürdürülebilirlik Yönünde Mobilitede Davranış Değişikliğini Teşvik Etmek” başlıklı proje, hibe desteği almaya hak kazandı. Proje ile İzmir, Avrupa'nın önde gelen 7 şehriyle birlikte pilot şehir olarak seçildi.

İzmir, AB etiketi alan ilk kent oldu

İzmir, AB üyesi olmayan kentler arasında “AB Şehirler Misyonu Etiketi” unvanını alan ilk şehir oldu. Bu unvan, İzmir’in iklim krizine karşı yürüttüğü doğa dostu ve sürdürülebilir projelerin uluslararası düzeyde tanındığını gösterdi.

Proje kapsamında, mevcut ulaşım sistemleri detaylı biçimde haritalanacak, yeni mobilite yönetim planları geliştirilecek, ayrıca katılımcı atölyeler, dijital platformlar ve oyunlaştırma yöntemleriyle toplumda farkındalık artırılacak.

36 ay sürecek proje Kasım’da başlıyor

İzmir’de yürütülecek proje, Kasım 2025’te başlayacak ve 36 ay boyunca devam edecek. Projenin ana hedefi; kapsayıcı, erişilebilir, sürdürülebilir, güvenli ve entegre bir ulaşım sistemi kurmak ve şehrin hareketlilik politikalarını güçlendirmek olacak.

Bu kapsamda İzmir’de aşağıdaki başlıklarda çalışmalar yürütülecek:

Trafik tıkanıklığı fiyatlandırması

Park Et Devam Et Sistemi

Otopark yönetimi

Kargo bisiklet uygulamaları

Proje boyunca İzmir halkının görüşleri de alınacak. Sanal atölyeler, çevrimiçi fikir yönetimi platformları, oyun tabanlı etkileşimli çalışmalar ve pop-up etkinliklerle katılım teşvik edilecek. Tüm bu yöntemlerle şehirdeki hareketlilik kültürünün değiştirilmesi ve iklim dostu ulaşımın benimsenmesi amaçlanıyor.

Tamamı AB tarafından finanse edilecek

Toplam 4 milyon 999 bin 238 Euro bütçeye sahip projede, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ayrılan pay 169 bin 375 Euro olarak açıklandı. Proje bütçesinin tamamı Avrupa Birliği tarafından karşılanacak.

Projede İzmir’in dışında şu şehirler de yer alıyor:

Kopenhag (Danimarka)

Saraybosna (Bosna Hersek)

Torino (İtalya)

Zagreb (Hırvatistan)

Gdansk (Polonya)

Oeiras (Portekiz)

Bu projeyle İzmir, Avrupa'nın iklim-nötr şehir vizyonuna katkı sağlayan öncü kentlerden biri olma yolunda önemli bir adım atmış oldu.