Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Göztepe, bu akşam sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Dev maçta takımlar stada yaklaşırken taraftarlar arasında küçük çapta arbede yaşandı.
Fenerbahçe kafilesi stada geldi. Maç 21.45'te başlayacak.
Göztepe kafilesi de stadyuma girişini gerçekleştirdi.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor deplasmanına Göztepe, 0-0'lık sonucun ardından 1 puana razı olmuştu. Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Matsuki bu maçta forma giyemeyecek. Yeni transfer Malcom Bokele'nin ise kadroda yer alması bekleniyor. 2 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönen Göztepe, seyircisi önünde çıkacağı ilk 90 dakikayı kapalı gişe oynayacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ