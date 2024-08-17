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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor deplasmanına Göztepe, 0-0'lık sonucun ardından 1 puana razı olmuştu. Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Matsuki bu maçta forma giyemeyecek. Yeni transfer Malcom Bokele'nin ise kadroda yer alması bekleniyor. 2 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönen Göztepe, seyircisi önünde çıkacağı ilk 90 dakikayı kapalı gişe oynayacak.

Göztepe kafilesi de stadyuma girişini gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig 'in ikinci haftasında Göztepe , bu akşam sahasında Fenerbahçe 'yi ağırlayacak. Dev maçta takımlar stada yaklaşırken taraftarlar arasında küçük çapta arbede yaşandı.

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