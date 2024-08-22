Göztepe'ye seyircisiz oynama cezası

PFDK, Göztepe'ye Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Ayrıca, Göztepe kulübüne 90 bin TL para cezası da uygulandı.

Göztepe görevlisine hak mahrumiyeti

Göztepe görevlisi Fatih Özkan'a, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a saldırdığı gerekçesiyle 90 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Fenerbahçe'ye para cezası

Fenerbahçe kulübüne ise 336 bin TL para cezası kesildi. Ayrıca, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 504 bin TL para cezası uygulanırken, Fenerbahçe İdarecisi Burak Çağlan Kızılhan'a da 336 bin TL para cezası verildi.

Cezaların detayları

Galatasaray : 90 bin TL para cezası

Göztepe : 2 maç seyircisiz oynama cezası ve 90 bin TL para cezası

: 2 maç seyircisiz oynama cezası ve 90 bin TL para cezası Göztepe Görevlisi Fatih Özkan : 90 gün hak mahrumiyeti

: 90 gün hak mahrumiyeti Fenerbahçe : 336 bin TL para cezası

: 336 bin TL para cezası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç : 504 bin TL para cezası

: 504 bin TL para cezası Fenerbahçe İdarecisi Burak Çağlan Kızılhan: 336 bin TL para cezası