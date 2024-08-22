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Sivasspor ile Eyüpspor , cumartesi günü saat 19.15'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maç hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

Yeni transfer Samuel Moutoussamy, antrenmanlarda yer aldı ve takımın hazırlık sürecine katkıda bulundu.

Sivasspor , Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde antrenman yaptı. Antrenman, ısınma hareketleri ile başladı ve ardından 5’e 2 pas çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmanın son bölümünde ise taktik çalışmalar yapıldı.

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