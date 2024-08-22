Antrenman detayları
Sivasspor, Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde antrenman yaptı. Antrenman, ısınma hareketleri ile başladı ve ardından 5’e 2 pas çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmanın son bölümünde ise taktik çalışmalar yapıldı.
Yeni transfer Moutoussamy
Yeni transfer Samuel Moutoussamy, antrenmanlarda yer aldı ve takımın hazırlık sürecine katkıda bulundu.
Maç hazırlıkları
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maç hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.
Maç tarihi ve saati
Sivasspor ile Eyüpspor, cumartesi günü saat 19.15'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.
Editör: Sezin Türkyılmaz