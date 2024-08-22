Sakaryaspor, Amedspor maçına hazırlanıyor Sakaryaspor, Amedspor maçına hazırlanıyor

Antrenman detayları

Sivasspor, Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde antrenman yaptı. Antrenman, ısınma hareketleri ile başladı ve ardından 5’e 2 pas çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmanın son bölümünde ise taktik çalışmalar yapıldı.

Yeni transfer Moutoussamy

Yeni transfer Samuel Moutoussamy, antrenmanlarda yer aldı ve takımın hazırlık sürecine katkıda bulundu.

Maç hazırlıkları

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maç hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

Maç tarihi ve saati

Sivasspor ile Eyüpspor, cumartesi günü saat 19.15'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Editör: Sezin Türkyılmaz