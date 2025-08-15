Süper Lig’e Çaykur Rizespor deplasmanında aldığı 3-0’lık galibiyetle müthiş bir başlangıç yapan Göztepe, yarın sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı’nda saat 21.30’da başlayacak mücadele, sarı-kırmızılı taraftarların uzun süredir beklediği buluşmaya sahne olacak.

84 Günlük Hasret Bitiyor

Son resmi iç saha maçını geçen sezonun 24 Mayıs’ında Galatasaray’a karşı oynayan Göztepe, 84 gün sonra taraftarıyla yeniden bir araya gelecek. Karşılaşmanın biletleri satışa çıkar çıkmaz tükendi. Fenerbahçe taraftarları için ayrılan biletler ise İzmir Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla yalnızca deplasman tribününe tahsis edildi.

Stoilov, Mourinho’ya Karşı İlk Peşinde

Göztepe’nin Bulgar teknik direktörü Stanimir Stoilov, futbolculuk döneminde formasını giydiği Fenerbahçe’ye karşı teknik adam olarak henüz galibiyet alamadı. Stoilov’un ekibi sahadan galibiyetle ayrılırsa, İzmir temsilcisinin başında Süper Lig’e 2’de 2 ile başlayan ilk yabancı teknik direktör olarak tarihe geçecek. Fenerbahçe ise ligdeki ilk maçına çıkacak; sarı-lacivertlilerin Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşma Avrupa kupası programı nedeniyle ertelenmişti.

Güvenlik Önlemleri En Üst Seviyede

Geçen sezon İzmir’de oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçında çıkan olayların ardından, bu karşılaşma için geniş güvenlik tedbirleri alındı. Takım otobüslerinin stada girişi sırasında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı trafiğe kapatılacak. Mithatpaşa Caddesi ve Fahrettin Altay Bulvarı’nda araçlara izin verilmeyecek, yalnızca yaya geçişi sağlanacak. Ayrıca stadyum çevresinde yüzlerce emniyet görevlisi hazır bulunacak.