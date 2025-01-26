Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe, Fenerbahçe’ye konuk oldu. Göztepe maça Lis, Nielsen, Koray, Heliton, Bokele, Djalma, Miroshi, Dennis, Tijanic, Juan, Romulo 11’i ile başladı. Fenerbahçe ise İrfan Can, Çağlar, Djiku, Yusuf, Amrabat, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, En Nesyri, Dzeko 11’i ile ilk yarıya başladı.

Göztepe önde başladı

Maça Göztepe çok hızlı başladı. Rakibine ön alanda baskı yapan sarı kırmızılı takım Fenerbahçe’yi hataya zorladı. 16. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Juan'ın içeri çevirdiği topta Tjanic, bomboş pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Tjanic'in vuruşu üstten auta gitti. 25. dakikada Göztepe, Juan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ceza sahası yayı üstünde Romulo'nun kafayla indirdiği topu kontrol eden Juan, kaleci İrfan Can'ın solundan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Göztepe 1-0 öne geçti. 36. dakikada sağ kanattan çizgiye inen Dennis topu içeri çevirdi. Geriden gelen Djalma topla buluştu. Boş pozisyonda kalan Djalma'nın vuruşu Oğuz Aydın'dan geri döndü. Başka gol olmayınca ilk yarı Göztepe’nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda Fenerbahçe öne geçti

İkinci yarıya ise ev sahibi Fenerbahçe hızlı başladı. 46. dakikada Maximin’in sol kanattan yaptığı orta Göztepe defansından sekince topu önünde bulan En Nesyri fileleri havalandırdı: 1-1. 53. dakikada sahnede yine En Nesyri vardı. Kornerden gelen topa çok iyi yükselen yıldız oyuncu takımını 2-1 öne geçirdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe iki dakika sonra farkı ikiye çıkardı. 55. dakikada sağ kanattan Oğuz Aydın doğrudan kaleye vurarak mükemmel bir gol attı: 3-1. 82. dakikada kullanılan serbest vuruşta Romulo’nun kafa ile çevirdiği topu yine kafa ile Miroshi ağlara gönderdi: 3-2. 84. dakikada Heliton röveşata ile uzak mesafeden mükemmel vurdu. İrfan Can son anda köşeden çıkardı. İki takımın atakları skoru değiştirmeye yetmeyince Göztepe, Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup oldu.