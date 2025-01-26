Bolu'nun Kartalkaya bölgesinde, Grand Kartal Otel'de çıkan yangın faciasına ilişkin yürütülen soruşturmada, toplam 26 kişi gözaltına alındı. Yangın sonucunda, ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak’ suçlamasıyla 15 kişi tutuklandı.

15 kişi cezaevine gönderildi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında otel sahibi Halit Ergün, şirket genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz gibi isimler dahil 15 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yangında sorumluluğu olduğu düşünülen kişiler hakkında geniş çaplı bir inceleme yürütülürken, bilirkişi raporları soruşturmanın seyrini belirleyecek.

"Suç vasfı belli değil"

Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, tutuklanan kişilerin ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak’ suçundan yargılandığını belirtirken, adli kontrolle serbest bırakılan bazı şüpheliler için soruşturmanın sürdüğünü dile getirdi. Barut, "Asıl önemli olan hangi suç vasfından değil, sulh ceza hakimliğine sevk edilip edilmemeleri ve sulh ceza hakimliğine sevk edilecekse hangi suç vasfıyla sevk edileceği. Burada bir görevi ihmal suçuyla mı, yoksa aynı suçla birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet olmak suçundan mı sevk edildi? Suç vasfı, Sedat Gülener ve itfaiye personeli için belli değil. Bilirkişi görevlendirildi. Tabii daha önce birkaç gün öncesinde İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bir heyetin otelde incelemeler yaptığını gördük. Ama sorulan sorular itibarıyla özellikle bundan önceki gözaltına alınan kişilere sorulan sorular, herhangi bir şekilde bilirkişi incelemesi sonucunda ise asli kusurlu olduklarına ilişkin herhangi bir soru sorulmadığını görmekteyiz. Yani şu anda bilirkişi raporunun olup olmadığı veya bilirkişi raporunun kimin asli kusuru olup olmadığı da şu anda belli değil gibi gözüküyor" diye konuştu.

Otel içerisindeki ihmaller araştırılıyor

Otelin yangın söndürme sistemleri, denetimleri ve yangın sırasında yapılan müdahaleler üzerinde durulan soruşturmada, tüm şüphelilere kapsamlı sorular yöneltiliyor. Özellikle iş güvenliği uzmanı Ece Kayacan'ın Grand Kartal Otel’deki göreviyle ilgili çelişkiler de dikkat çekiyor. Kayacan, yangın sırasında otelde bulunmadığını ve otelde görev yapmadığını beyan etti. Bu iddia üzerine evrakta sahtecilik suçu da araştırılıyor.

Bilirkişi raporları ile netlik kazanacak

Baro Başkanı Barut, bilirkişi raporlarının soruşturmanın kilit noktası olduğunu vurguladı. Yangının çıkış nedeni, yangın sonrası müdahale süreçleri ve otelin yangın güvenliği ile ilgili ihmallerin raporlar sonucunda netlik kazanacağı belirtildi.