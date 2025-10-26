Süper Lig’de 10’uncu haftada 16 puanla 5’inci sırada yer alan Göztepe, lider Galatasaray’a deplasmanda konuk olacak. Maç Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta saat 17.00’de başlayacak.
Göztepe, Galatasaray deplasmanında
Süper Lig’de geçen hafta Alanyaspor’a 1-0 yenilen Göztepe, bugün şampiyonluğun güçlü adaylarından lider Galatasaray’a konuk olacak. Mücadele, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta saat 17.00’de başlayacak ve Oğuzhan Çakır maçın hakemi olarak düdük çalacak.
Göztepe’de sağ bek Ogün Bayrak ve stoper Allan Godoi sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Ürdün Milli Takımı’nda sakatlanan forvet İbrahim Sabra’nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.
Orta saha oyuncusu Anthony Dennis, sarı kart cezasını tamamladığı takdirde sahadaki yerini alabilecek.
Göz-Göz deplasmanda etkili
Bu sezon Avrupa kupalarına katılma hedefiyle yola çıkan Göztepe, deplasmanlarda etkili sonuçlar elde etti. Dış sahada oynadığı 5 maçta 8 puan toplayan sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor ve Fatih Karagümrük’ü yenmeyi, Kayserispor ve Eyüpspor’la berabere kalmayı başardı. İlk yenilgilerini ise geçen hafta Alanyaspor deplasmanında aldılar.