Citigroup stratejistleri, yatırımcıların rekor rallinin ardından kâr realizasyonuna yönelmesiyle ABD teknoloji hisselerinde risklerin arttığını bildirdi. Özellikle Nasdaq 100 endeksi bu durumdan etkileniyor.

Nasdaq 100 endeksi yılın zirvesinde

Nasdaq 100, yılın başından bu yana yüzde 46 değer kazandı ve 30 kez rekor kapanış yaptı. Yapay zeka iyimserliği, hükümet kapanışı ve ticaret tarifeleri endişelerini gölgede bırakarak endeksi yeni zirvelere taşıdı.

Citi’den kâr realizasyonu uyarısı

Citigroup stratejistleri, liderliğini Chris Montagu’nun yaptığı ekip tarafından yapılan açıklamada, “Kâr realizasyonu riskleri piyasada hızla yükseldi ve özellikle Nasdaq için yüksek seviyede. Bu durum daha fazla yükselişi engelleyebilir” ifadelerini kullandı.

Yatırımcı eğilimleri ve risk akışı

Citi’nin haftalık verilerine göre, ABD hisse senetlerinde risk akışları yeniden başladı. Yeni uzun pozisyonlar piyasada üstünlük sağlarken yatırımcılar hisse senetlerinden kazanç beklentilerine yönelik pozisyonlarını eklemeye devam ediyor.