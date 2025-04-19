Göztepe ile Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 1-1 berabere kaldı. Goller İsmail Köybaşı ve Rafa Silva'dan geldi.

Göztepe - Beşiktaş berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadelede Ozan Ergün düdük çaldı. Yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Murat Temel yaptı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Beşiktaş ilk golü buldu

Karşılaşmanın ilk yarısında Beşiktaş, Rashica'nın asistinde Rafa Silva'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Göztepe skoru eşitledi

İkinci yarının hemen başında Göztepe, Doğan'ın ortasında savunmadan seken topa İsmail Köybaşı'nın sol ayağıyla yaptığı vuruşla skoru 1-1'e getirdi.

Romulo direğe takıldı

Bokele'nin uzun pasında Romulo, kaleci Mert'i aşırttı ancak top direkten döndü. Pozisyon ofsaytla sonuçlandı.

Tijanic'in şutu direkten döndü

Tijanic'in yaklaşık 30 metreden yaptığı şut direkten döndü.

Semih Kılıçsoy gole yaklaştı

90+1'de Semih'in şutu üstten auta çıktı.

Lis kritik kurtarış yaptı

Chamberlain'in şutunu kaleci Lis soluna uzanarak kurtardı.

Sarı Kartlar

73. dakikada Beşiktaş'tan Arthur Masuaku ve Göztepe'den Kubilay Kanatsızkuş sarı kart gördü.

Güncel puan durumu

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 49'a, Göztepe ise 40'a çıkardı. Beşiktaş 5. sırada, Göztepe ise 10. sırada yer aldı.