Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çıktığı 6 hazırlık maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. İzmir temsilcisi, sezon öncesi sergilediği performansla taraftarına umut verdi.



Göztepe kamp çalışmalarını Slovenya’da sürdürdü

Yeni sezon hazırlıklarına 29 Haziran’da Adnan Süvari Tesisleri’nde başlayan Göztepe, ardından kamp için Slovenya’nın Lübliyana kentine geçti. Burada 4 hazırlık maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip; Rijeka ve Kryvbas KR karşısında galip gelirken, Vukovar ile berabere kaldı. CSKA 1948 karşısında ise kamp sürecindeki tek mağlubiyetini aldı.

Antalyaspor ve Manisa FK karşılaşmaları

Slovenya kampını tamamladıktan sonra İzmir’e dönen Göztepe, hazırlıklarını Adnan Süvari Tesisleri’nde sürdürdü. İzmir temsilcisi, Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile yaptığı hazırlık maçını 1-0 kazanarak kamp sürecindeki 3. galibiyetini aldı. Son olarak 1. Lig takımlarından Manisa FK ile karşı karşıya gelen Göztepe, rakibini 6-0 gibi net bir skorla mağlup etti.

Stoilov yönetiminde güçlü bir başlangıç

Teknik direktör Stanimir Stoilov’un yönetiminde istikrarlı bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar, yeni sezona hazır bir görüntü verdi. Taraftarlar ise hem skorlar hem de takımın oyunu nedeniyle takıma olan inancını artırdı.