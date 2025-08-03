Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde muhalefet partilerinin sunduğu yaklaşık 1.300 kanun teklifi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın engeliyle gündeme alınmadı. CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Meclis’in fiilen işlevsiz hale getirildiğini ve halkın iradesinin gasp edildiğini açıkladı.



Meclis yasama yetkisini Saray’a kaptırdı

Türkiye’de 16 parti Meclis’te temsil ediliyor ancak yasama süreci Saray’ın kontrolüne girdi. Muhalefetin 1.300’e yakın kanun teklifi, Meclis gündemine alınmadı. Bu durum, TBMM Genel Sekreterliği verileriyle de doğrulanıyor. CHP 774, Demokrat Parti 331, İYİ Parti 114, Saadet ve Yeniden Refah grubu 83 kanun teklifi sundu. Ancak Saray tarafından bu teklifler bloke edildi.

Halkın talepleri Saray engeline takıldı

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, emekliden gence, adaletten ekonomiye kadar birçok alanda çözüm önerileri sunulduğunu söyledi. “Asgari ücretin artırılması, emekli maaşlarının insanca seviyeye çıkarılması, öğrencilere barınma ve burs desteği gibi taleplerimiz Saray tarafından görmezden gelindi” dedi.

Tarımda üreticiden yana kanun teklifleri engellendi

Kış, AKP iktidarının tarımı çökerttiğine dikkat çekerek CHP’nin çiftçiye mazot desteği ve fiyat garantisi gibi üreticiyi koruyan tekliflerini Meclis gündemine taşıdığını ancak Saray’ın bunları engellediğini vurguladı. “Beşli çeteye vergi indirimi getiren yasalar geçerken halktan yana hiçbir adım atılmadı” dedi.

Meclis işlevsizleşti, demokrasi kağıt üzerinde kaldı

“Meclis bypass edildi” diyen Kış, “Muhalefetin sözü susturuldu, Meclis halkın değil Saray’ın aracı haline getirildi. Bu tablo, halkın iradesine vurulmuş siyasi darbedir” ifadelerini kullandı.

Sermayeye kıyak, halka ret politikası

CHP milletvekili, AKP’nin yandaşlara imtiyaz sağladığını, halktan yana tüm yasa önerilerinin Saray tarafından engellendiğini belirtti. “Bu mücadele sürecek, Meclis yeniden milletin olacak” dedi.