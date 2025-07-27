Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına tempolu bir giriş yaptı. Hazırlık sürecinde toplam 5 maç yapan sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak taraftarına umut verdi.



Slovenya Kampı ve Uluslararası Hazırlık Maçları

Yeni sezon hazırlıklarına Adnan Süvari Tesisleri’nde başlayan Göztepe, ardından Slovenya’da kamp yaptı. Bu süreçte 4 hazırlık maçı oynayan Stanimir Stoilov’un öğrencileri, Rijeka ve Kryvbas KR karşısında sahadan galip ayrılırken, Vukovar ile berabere kaldı. CSKA 1948 karşısında ise mağlubiyet yaşadı.

Antalyaspor Maçında Galibiyetle Döndü

Slovenya kampını tamamlayan İzmir ekibi, çalışmalarına yeniden Adnan Süvari Tesisleri’nde devam etti. Buradaki hazırlık maçında Antalyaspor ile karşılaşan Göztepe, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu galibiyet, sarı-kırmızılıların hazırlık sürecindeki üçüncü zaferi oldu.

Son Hazırlık Maçı Kayserispor Deplasmanında

Göztepe, sezon öncesi son hazırlık maçını 3 Ağustos Pazar günü Kayserispor deplasmanında oynayacak. Teknik direktör Stanimir Stoilov’un, bu karşılaşmayla birlikte ideal 11’ini netleştirmesi bekleniyor.

Kadro Güçlendirildi

Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, şu ana kadar kadrosuna önemli isimler kattı. Sağ bek Arda Okan Kurtulan, savunmacı Allan Godoi, orta saha oyuncuları Rhaldney ve Junior Olaitan, sol bek Amin Cherni, forvet oyuncuları Janderson ve Ibrahim Sabra yeni sezonda sarı-kırmızılı formayı giyecek.