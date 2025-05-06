Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunda Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu'nda gösterdiği üstün performansla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, evinde oynadığı 16 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve yalnızca 1 yenilgi alarak 35 puana ulaştı. Bu başarı, Göztepe'yi iç saha puan sıralamasında Galatasaray (42) ve Fenerbahçe'nin (38) ardından üçüncü sıraya taşıdı.

Alanyaspor mağlubiyeti dönüm noktası oldu

İzmir temsilcisi, iç sahadaki ilk 10 maçında 9 galibiyet ve 1 beraberlikle namağlup ilerliyordu. Ancak 11. maçta Alanyaspor'a karşı aldığı yenilgi sonrası performansında dalgalanma yaşadı. Bu mağlubiyetin ardından Göztepe, sahasında oynadığı 5 maçta 1 galibiyet ve 4 beraberlikle puan kayıpları yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, sezonun kalan iç saha maçlarında Hatayspor ve Galatasaray'ı ağırlayacak. Bu maçlardan galibiyetle ayrılarak sezonu güçlü şekilde tamamlamak istiyor.

İç sahada en az gol yiyen takımlar arasında

Defansif anlamda da başarılı bir grafik çizen Göztepe, iç sahada oynadığı 16 maçın 6'sında kalesini gole kapattı. Bu alanda ligin en iyi ikinci takımı olan sarı-kırmızılılar, yalnızca 13 gol yedi. Listenin zirvesinde ise 11 golle Gaziantep FK bulunuyor. Göztepe, bu istatistikle Galatasaray ve Fenerbahçe gibi şampiyonluk adayı takımları geride bıraktı.