İzmir'in Foça ilçesi, bu yıl 2'ncisi düzenlenecek Kuzey Ege Spor Oyunları'na ev sahipliği yapacak. 12-17 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyona 6 ilçeden 1217 sporcu katılacak. Oyunlar boyunca 12 farklı branşta toplam 583 müsabaka yapılacak.

Foça'da sporun ve kardeşliğin buluşması

Geçtiğimiz yıl Aliağa'da düzenlenen ilk organizasyonun ardından, bu yıl daha geniş katılımla Foça'da gerçekleşecek 2. Kuzey Ege Spor Oyunları, bölgenin genç sporcularını bir araya getirecek. Sporun birleştirici gücünü yansıtacak etkinlik, aynı zamanda yerel ekonomiye ve turizme katkı sunacak.

Tanıtım toplantısı yapıldı

Foça Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen tanıtım toplantısına İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Foça Kaymakamı Mehmet Türköz ve Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı katıldı. Toplantıda organizasyonun ilçeye sağlayacağı sosyal ve kültürel etkiler de değerlendirildi.

12 branşta 1217 sporcu sahaya çıkacak

Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Kınık ve Menemen ilçelerinden gelen sporcular; aquatlon, badminton, basketbol 3x3, futbol, mini voleybol, oryantiring, plaj voleybolu, satranç, SUP, tenis ve yelken olmak üzere toplam 12 branşta yarışacak. Toplam 583 karşılaşmanın yapılacağı oyunlar, genç sporcuların yeteneklerini sergilemesine olanak tanıyacak.

Açılış seremonisi 12 Mayıs'ta

Organizasyonun açılışı, 12 Mayıs Pazartesi günü Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak kortej yürüyüşüyle yapılacak. Ardından Belediye Meydanı'nda gerçekleşecek protokol konuşmalarıyla oyunlar resmen başlayacak.

Foça'nın farklı noktalarında müsabakalar

Müsabakalar Yeni Foça Sahili, Karakum Plajı, Eski Foça Cumhuriyet Meydanı, Gerenköy gibi ilçenin çeşitli noktalarında gerçekleşecek. Böylece Foça, bir hafta boyunca tam anlamıyla bir spor festivaline dönüşecek.

Müsabaka takvimi:

• Aquatlon - 13 Mayıs | Yeni Foça Sahili • Badminton - 13-14 Mayıs | İlçe Spor Salonu • Basketbol 3x3 - 15-16 Mayıs | Yeni Foça Sahili • Futbol - 12-15 Mayıs | Yeni Bağarası Futbol Sahası • Mini Voleybol - 13-15 Mayıs | Eski Foça Cumhuriyet Meydanı • Oryantiring - 13 Mayıs | Gerenköy • Plaj Voleybolu - 12-16 Mayıs | Yeni Foça Sahili • Satranç - 14-15 Mayıs | Komando Eğitim Komutanlığı • SUP - 17 Mayıs | Karakum Plajı • Tenis - 12-15 Mayıs | Phokaia Beach Resort Otel / G.S.İ.M. Kortları • Yelken - 14-15 Mayıs | Karakum Plajı

Her branşta ödül töreni

Her müsabaka sonrası branşa özel ödül törenleri düzenlenecek. Başarılı sporcular madalya ve başarı belgeleriyle ödüllendirilecek.

Belediyeden sporseverlere çağrı

Foça Belediyesi, sporun birleştirici gücünü hissetmek isteyen tüm sporseverleri oyunlara katılmaya davet etti. Açıklamada, bu organizasyonun hem gençlerin gelişimine hem de kent bilincine katkı sunduğu vurgulandı.