Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Fransa Lig 2 takımlarından Grenoble forması giyen Junior Olaitan ile anlaşma sağladı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun kısa süre içinde İzmir'e gelmesi bekleniyor.



Orta sahaya genç takviye

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Göztepe, transfer çalışmalarında hız kesmiyor. İzmir temsilcisi, orta saha bölgesi için Beninli oyuncu Junior Olaitan ile her konuda anlaşmaya vardı.

Teknik direktör Stoilov’un isteğiyle transfer

Sarı-kırmızılı ekipte, Teknik Direktör Stanimir Stoilov’un Olaitan transferini özellikle istediği belirtiliyor. Göztepe ile Grenoble kulübü arasında son detayların netleşmesinin ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.

İzmir’e geliyor

Süreçte herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde Junior Olaitan’ın kısa süre içinde İzmir’e geleceği öğrenildi. 23 yaşındaki oyuncunun sarı-kırmızılı forma için gün saydığı kaydediliyor.

Olaitan’ın kariyerinden öne çıkanlar

Fransa Lig 2’de Grenoble formasıyla 83 maça çıkan Junior Olaitan, 7 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. 2021 yılından bu yana Benin Milli Takımı'nda görev yapan genç orta saha, 32 maçta 4 gole imza attı.

Transferde hareketli yaz dönemi

Göztepe, daha önce Arda Okan Kurtulan, Allan Godoi, Rhaldney, Amin Cherni, Janderson ve Ibrahim Sabra transferlerini tamamlamıştı. Junior Olaitan ile birlikte orta saha hattında önemli bir güç kazanılması hedefleniyor.