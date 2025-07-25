Galatasaray Spor Kulübü’nün Temmuz 2025 Divan Kurulu Toplantısı’nda söz alan Doç. Dr. Zeynep Banu Dalaman, kadın futbol takımında yaşanan teknik ve yapısal değişimleri eleştirerek önemli mesajlar verdi. Dalaman, "Kadın futbolu vitrin değil, vizyon meselesidir" diyerek kulüp yönetimine çağrıda bulundu.



Yapısal belirsizlikler gündemde

Galatasaray kadın futbol takımında yaşanan teknik direktör değişimi sonrası 18 oyuncunun sözleşmesinin yenilenmemesi ve takımın Florya’dan Kemerburgaz’a taşınması sürecindeki belirsizlikler, Divan’da gündeme taşındı. Doç. Dr. Zeynep Banu Dalaman, bu sürecin yalnızca sportif değil, yapısal bir problem olduğuna dikkat çekti.

"Emek verenler bir kalemde silinmemeli"

Dalaman, kulüp içindeki liyakat dışı atamaların ve vefa eksikliğinin Galatasaray'ın temel değerleriyle çeliştiğini belirtti. “Bu takımı kurmak değil, büyütmek görevimiz. Emek veren oyuncuları bir kalemde silmek, sadece bugünü değil geleceği de zedeler" sözleriyle yapıcı eleştiride bulundu.

Galatasaray’a stratejik öneriler

Kadın futbolunun sosyal sorumluluk, eşitlik ve vefa ilkeleriyle yürütülmesi gerektiğini savunan Dalaman, yönetim kuruluna şu önerilerde bulundu:

Kadro değişikliklerine ilişkin kamuoyuna açık ve şeffaf gerekçeler sunulmalı

Türk kadın futbolcuların gelişimine olanak tanıyan uzun vadeli strateji geliştirilmeli

Tesis geçiş sürecinde kadın takımı kurumsal olarak desteklenmeli

Kadın futbolunda deneyimli ve duyarlı yöneticiler görevlendirilmeli

Üç yıllık kurumsal vizyon belgesi hazırlanmalı

“Vefa bir ilke olmalı”

Doç. Dr. Dalaman, kulübün vefa kültürüne de dikkat çekerek, “Metin Ülgen gibi emekçilerin vedası da, yeni isimlerin gelişi kadar önemlidir” ifadelerini kullandı. Galatasaray kültüründe vefanın sadece bir duygu değil, bir ilke olduğunu vurguladı.