Göztepe, kaleci Ekrem Kılıçarslan'la yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Trendyol Süper Lig'de 1 galibiyet ve 3 beraberlikle sezona başlayan İzmir ekibi, kaleci pozisyonundaki fazlalık nedeniyle 27 yaşındaki Ekrem Kılıçarslan'ı takımdan göndermeyi planlıyor. Ekrem için TFF 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor ile görüşmelerde büyük ölçüde anlaşma sağlandığı bildirildi. Transferde herhangi bir pürüz çıkmaması durumunda, bu anlaşmanın resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Ayrıca Göztepe, transfer dönemi kapanmadan forvet bölgesine bir takviye daha yapmayı planlıyor. Mevcut kadroda Kubilay, Romulo ve yeni transfer Juan'ın bulunmasına rağmen, İzmir ekibi, hücum hattını güçlendirmek için bir forvet daha almayı hedefliyor.