Süper Lig'de bu haftayı bay geçen Göztepe, transfer sezonunun bitimine 2 gün kala hareketli saatler yaşıyor. Sarı-kırmızılı ekip, bir santrfor transferi yapmaya hazırlanırken, kaleci mevkiinde de önemli değişimler gerçekleşiyor.

Sezon başında Ankara Keçiörengücü'nden eski kalecisi Ekrem Kılıçarslan'ı kadrosuna dahil eden Göztepe, Polonyalı kaleci Mateusz Lis’in gelişiyle birlikte Ekrem’in yedekte kalmasına neden olmuştu. Şu ana kadar oynama şansı bulamayan tecrübeli kaleci, düzenli forma giyeceği bir takıma gitmek istediğini yönetime bildirdi.

Ekrem yerine Emircan geliyor

Göztepe yönetiminin de bu gelişmeler doğrultusunda genç kaleci Emircan Seçgin ile anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi. Sakaryaspor altyapısından yetişen 22 yaşındaki Emircan, daha önce Galatasaray, Akhisarspor, Tuzlaspor ve İskenderunspor’da forma giydi. Geçtiğimiz sezon İskenderunspor ile 9 maça çıkan genç kaleci, bu sezon sarı-kırmızılı formayla yedek kulübesinde oturan Ekrem’in yerini alabilir.

Eğer Ekrem Kılıçarslan takımdan ayrılırsa, Göztepe yeni kaleci Emircan ile anlaşarak kaleci rotasyonunu tamamlamış olacak. Sarı-kırmızılı takımda ilk hafta kaleyi Arda korurken, Mateusz Lis’in gelişiyle Ekrem sezonun geride kalan 4 haftasında forma şansı bulamamıştı.