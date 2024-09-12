Adana’da, Adana Havalimanı’nda sahte pasaport taşırken yakalanan iki kişinin ardından ortaya çıkan organ nakli ticareti davasında önemli bir gelişme yaşandı. 11 sanığın yer aldığı davada, 9 tutuklu sanık tahliye edildi. Davada suçlanan sanıklar arasında 5 İsrail, 2 Suriye ve 4 Türk vatandaşı bulunuyor.

Organ ticareti operasyonu

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Havalimanı’nda iki kişinin sahte pasaport taşıdığını tespit etti. Güvenlik kamerası görüntüleri ve yapılan araştırmalar sonucunda, İsrailli olarak gösterilen şahısların Suriye uyruklu Zakarya Mohamad Zein (21) ve Abdurrahman Salim (20) olduğu belirlendi. Bu kişilerin böbreklerini satmak üzere anlaştığı ve işlemin gerçekleştirilmesi için sahte pasaportlar düzenlendiği ortaya çıktı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Polis, Suriye uyruklu kişilerin böbreklerini satma girişimlerinin ortaya çıkmasının ardından Adana İl Sağlık Müdürlüğü Etik Komisyonu'na girecekleri gün olan 2 Mayıs'ta operasyon düzenledi. Operasyonda, 65 bin dolar, 10 bin 400 lira, 994 İsrail şekeli, çok sayıda sahte pasaport ve dijital materyal ele geçirildi.

Duruşma ve tahliye kararı

Yargılama sürecinde sanıklardan Samir Abu Snini ve Einat Abu Mdegem, böbrek hastalığı nedeniyle tahliye edildi. Diğer 7 tutuklu sanık, cezaevinde geçirdikleri süreyi dikkate alarak tahliye edildi. Yurt dışına çıkış yasağı getirilen sanıkların ayda bir kez güvenlik birimlerine gidip imza atmalarına karar verildi.

Sanıkların savunmaları

Duruşmada sanık Abdurrahman Salim ve Zakarya Mohamad Zein, böbreklerini para karşılığı satmak zorunda kaldıklarını, işlemin yasal olduğuna inandıklarını ifade etti. Mohamad Abu Mdegem ise kız kardeşi için böbrek satın almak üzere anlaşma yaptığını, işlemin yasal olduğunu düşündüğünü belirtti. Böbrek hastası olan Samir Abu Snini, Türkiye'ye tedavi amacıyla geldiklerini, böbrek nakli olacağına dair bilgisi olmadığını söyledi.

Duruşma ertelendi

Sağlık turizmi acentesi yetkilisi Mehmet Akif Ulaş, acentesinin yasal prosedürleri takip ettiğini ve sahte pasaportların farkında olmadığını belirtti. Mahkeme, eksiklerin tamamlanması ve adli tıp raporlarının alınması için duruşmayı erteledi.