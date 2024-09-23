Göztepe, 23 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadı'nda Bellona Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Hakem Ozan Ergün'ün yöneteceği bu önemli maç, Göztepe’nin taraftarlarıyla buluşacağı ilk mücadele olma özelliği taşıyor.

Göztepe'nin dönüşü

Göztepe, 31 Ağustos'ta Sipay Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ettikten sonra milli maç arası ve bir hafta bay geçmenin ardından sahaya çıkacak. Ligde 4 maçta 1 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden Göztepe, toplamda 6 puan toplayarak ligdeki iddiasını sürdürmek istiyor. Taraftarlarının desteğiyle evinde daha güçlü bir performans sergilemek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Takımın önemli isimlerinden Kubilay Kanatsızkuş'un sakatlığının devam etmesi, teknik ekibin planlarını etkilemiş durumda. Göztepe, sakatlık sorunlarına rağmen, sahada güçlü bir oyun sergilemeyi hedefliyor.

Bellona Kayserispor'un durumu

Bellona Kayserispor ise, bu sezon henüz galibiyetle tanışamadı. İlk 4 maçında 3 beraberlik ve 1 yenilgi alarak, İzmir deplasmanında çıkış arayışında olacak. Kayserispor'un, Göztepe karşısında galip gelerek moral bulma hedefi, maçı daha da çekişmeli hale getirecek.