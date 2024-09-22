Gürsel Aksel Stadı'nda 23 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

31 Ağustos'ta Sipay Bodrum FK karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından, milli maç arası ve bir hafta bay geçmenin ardından Göztepe, tekrar sahaya çıkıyor. Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar nedeniyle bir maçlık seyircisiz oynama cezasını çeken sarı-kırmızılı ekip, bu maçla taraftarlarına kavuşacak.

Ligde 4 maçta 1 galibiyet ve 3 beraberlikle 6 puan toplayan Göztepe, bu sezon evinde taraftarının desteğiyle daha da iddialı bir performans sergilemek istiyor. Takımda sakatlığı devam eden Kubilay Kanatsızkuş'un forma giyemeyeceği açıklandı.

Bellona Kayserispor ise henüz galibiyetle tanışmadı. İlk 4 maçında 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Kayserispor, İzmir deplasmanında çıkış arayacak.