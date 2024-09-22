Gürsel Aksel Stadı'nda 23 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

31 Ağustos'ta Sipay Bodrum FK karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından, milli maç arası ve bir hafta bay geçmenin ardından Göztepe, tekrar sahaya çıkıyor. Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar nedeniyle bir maçlık seyircisiz oynama cezasını çeken sarı-kırmızılı ekip, bu maçla taraftarlarına kavuşacak.

Ligde 4 maçta 1 galibiyet ve 3 beraberlikle 6 puan toplayan Göztepe, bu sezon evinde taraftarının desteğiyle daha da iddialı bir performans sergilemek istiyor. Takımda sakatlığı devam eden Kubilay Kanatsızkuş'un forma giyemeyeceği açıklandı.

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Bellona Kayserispor ise henüz galibiyetle tanışmadı. İlk 4 maçında 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Kayserispor, İzmir deplasmanında çıkış arayacak.

Editör: Sedef Didem Ezme