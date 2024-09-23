Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Eğitim ve Geliştirme Vakfı (KEGEV) işbirliğiyle düzenlenen 3. İkioklu Mahalle Şenliği, bu yıl da yoğun ilgiyle karşılandı. İki gün süren etkinlik, renkli halk oyunları gösterileri ve yöresel lezzet stantlarıyla bölge sakinlerini bir araya getirdi. Şenliğe katılan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, mahalle halkı tarafından sıcak bir şekilde karşılandı ve bölgedeki esnafla sohbet ederek stantları gezdi.

"İkioklu Kuşadası'nın yeni cazibe merkezi olacak"

Şenlik sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Günel, İkioklu Mahallesi’nin Kuşadası için tarihi ve kültürel açıdan büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Bölgedeki kültürel mirası koruma çalışmalarına dikkat çeken Günel, "Amacımız İkioklu’nun tarihini ve kültürünü yaşatmak. Bu mahallede yaptığımız restorasyonlarla İkioklu’yu Kuşadası’nın yeni cazibe merkezi haline getireceğiz" dedi. Günel, Mücessem Hanım Evi'nin restorasyonunun yakında tamamlanacağını ve iki tarihi evin restore edilerek birinin etnografya müzesi olarak hizmete açılacağını da ekledi.

Kültürel zenginlik ve turizm potansiyeli

Şenlik kapsamında Kuşadası F. Özel Arabul Kültür Merkezi’nde (KUAKMER) ve eski mandıra binasında açılan sergiler de büyük ilgi gördü. KEGEV Başkanı Şefik Sözer ise yaptığı açıklamada, İkioklu Mahallesi’nin Kuşadası için kültürel bir hazine olduğunu ve turizm açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Sözer, "Mahalle sakinleri şenliğe sahip çıkarak, İkioklu’nun yeni bir cazibe merkezi olma yolunda büyük bir adım atmasına katkı sağlıyor" diye konuştu.

Kuşadası Belediyesi ve KEGEV’in işbirliğiyle gerçekleştirilen restorasyon projeleri, bölgenin turizm ve kültürel değerlerini ön plana çıkararak İkioklu’yu Kuşadası’nın gözde noktalarından biri yapmayı hedefliyor.