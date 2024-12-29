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Maçın sonuçları ve detayları, kulüplerin resmi kanalları üzerinden duyurulacak.

Göztepe, ikinci yarıya güçlü bir başlangıç yapmayı hedeflerken, Manisa FK da devre arasını verimli değerlendirmeyi amaçlıyor. İki ekibin hazırlık maçı, lig maratonu öncesinde önemli bir prova niteliği taşıyor.

Karşılaşmanın taraftara kapalı olarak gerçekleştirileceği bildirildi. Teknik direktör Stanimir Stoilov, bu maçta kadrosundaki oyuncuların performanslarını gözlemleme fırsatı bulacak.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe , ikinci devre hazırlıklarını sürdürürken, hazırlık maçında Manisa Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Özel maç, 30 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 14.00’te Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak.

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