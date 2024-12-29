Beydağ İlçe Devlet Hastanesi’ne ulaşım Konak Merkez’den biraz uğraştırıcı olmakla birlikte oldukça kolay. İzmir Konak’tan başlayan yolculuk, Basmane Gar’dan Tire’ye giden trenle başlayıp, ESHOT otobüsleri ve Beydağ Terminali’ne kadar devam ediyor. Son olarak, terminalden kısa bir yürüyüş veya taksi ile hastaneye ulaşabilirsiniz. Beydağ İlçe Devlet Hastanesi’ne nasıl gidileceği hakkında detaylı bilgilere haberimize göz atarak ulaşabilirsiniz. Beydağ İlçe Devlet Hastanesi’ne nasıl gidilir? İşte detaylar…

Beydağ İlçe Devlet Hastanesi’ne nasıl gidilir?

Beydağ İlçe Devlet Hastanesi’ne İzmir Konak merkezden gitmek isteyen vatandaşlar Basmane Gar’dan Tire’ye giden trene binerek 8 durak sonra inip Bayındır’da inmelidir. Sonrasında ise İZSU durağından 806 numaralı Kiraz Son Durak ESHOT otobüslerine binerek Orhangazi durağında inmelidir. Sonrasında 801 numaralı Beydağ Terminal otobüslerine binerek Beydağ Terminal’de inmelidir. Oradan yürüyerek veya taksi yardımı ile Beydağ İlçe Devlet Hastanesi’ne ulaşım sağlayabilirler.

KURUM: BEYDAĞ İLÇE DEVLET HASTANESİ

ADRES: Atatürk Mahallesi Nazilli Caddesi Sağlık Sokak No:5 Beydağ/İzmir

SABİT TELEFON: +90 (232) 592 61 80

ELEKTRONİK POSTA: [email protected]

WEB: https://beydagiidh.saglik.gov.tr/