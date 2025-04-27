Göztepe ile Rams Başakşehir, 28 Nisan'da Trendyol Süper Lig'de karşılaşıyor. Maç saati, yayın kanalı ve tüm detaylar haberimizde!

Göztepe vs Rams Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'in 28 Nisan 2025 programında Göztepe ile Rams Başakşehir karşı karşıya geliyor. Mücadele, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20:00'de başlayacak.

Göztepe-Rams Başakşehir maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Göztepe ile Rams Başakşehir arasındaki mücadele Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Sporseverler, Digiturk ve diğer platformlar üzerinden maçı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77. kanal, Kablo TV 232. kanal üzerinden Türksat uydusu ve internet platformları aracılığıyla şifreli şekilde yayın yapmaktadır.

Maç Göztepe vs Rams Başakşehir Tarih 28 Nisan 2025 Pazartesi Saat 20:00 Stadyum Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir Yayın Bein Sports 1

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