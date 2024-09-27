Süper Lig'de oynadığı 5 maçta 3 beraberlik ve 2 galibiyet alarak 9 puanla namağlup bir şekilde 6'ncı sırada yer alan Göztepe, yarın Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Konuk ekip Göztepe'de sakatlıkları devam eden savunma oyuncuları Miroshi, Koray ve Nielsen bu maçta forma giyemeyecek. Takıma Chelsea'den transfer edilen Fildişi Sahilli golcü Datro Fofana ise müsabakaya yedek kulübesinde başlayacak.

Galibiyet durumunda Göztepe ilk 5'e girecek

12 puanla 4. sırada bulunan Samsunspor’u mağlup etmesi durumunda Göztepe, 7'nci haftayı ilk 5 sıra içerisinde bitirecek. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, zor bir maçın kendilerini beklediğini belirterek, "Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Samsunspor güçlü bir takım. Kendi oyunumuza odaklanıp istediğimiz sonucu alacağız" dedi.

İki takım Süper Lig'de en son 2002-2003 sezonunda karşılaşmış, bu maçlar golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı. Son resmi maçları ise 2022-2023 sezonunda 1. Lig'de oynanmış ve Göztepe, Samsunspor'u 1-0 mağlup etmişti.