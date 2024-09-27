Trendyol Süper Lig'de heyecan dolu bir mücadele daha başlıyor. 7. hafta kapsamında Samsunspor, 28 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Maç, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Maçın detayları

Tarih: 28 Eylül 2024, Cumartesi

Saat: 16.00

Kanal: beIN Sports 1

Stadyum: Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu

Hakem: Mehmet Türkmen

Göztepe'nin eksikleri

Göztepe, Samsunspor karşısında eksik oyuncularıyla mücadele edecek. Takımda sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek isimler ise şöyle:

Koray Günter: Ayak sakatlığı

Kubilay Kanatsızkuş: Bilek/Ayak sakatlığı

Novatus Dismas Miroshi: Arka adale sakatlığı

Lasse Nielsen: Darbeye bağlı sakatlık

Yalçın Kayan: Kadro dışı