Trendyol Süper Lig'de heyecan dolu bir mücadele daha başlıyor. 7. hafta kapsamında Samsunspor, 28 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Maç, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
Maçın detayları
- Tarih: 28 Eylül 2024, Cumartesi
- Saat: 16.00
- Kanal: beIN Sports 1
- Stadyum: Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu
- Hakem: Mehmet Türkmen
Göztepe'nin eksikleri
Göztepe, Samsunspor karşısında eksik oyuncularıyla mücadele edecek. Takımda sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek isimler ise şöyle:
- Koray Günter: Ayak sakatlığı
- Kubilay Kanatsızkuş: Bilek/Ayak sakatlığı
- Novatus Dismas Miroshi: Arka adale sakatlığı
- Lasse Nielsen: Darbeye bağlı sakatlık
- Yalçın Kayan: Kadro dışı
Editör: Aykut Akyürek