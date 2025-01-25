Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Göztepe, maç öncesi Brezilyalı golcü Romulo Cardoso hakkında çıkan transfer iddialarını netleştirdi.

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, genç yıldız hakkında yaptığı açıklamada, “Romulo’yu kış transfer döneminde satma gibi bir planımız yok. Kendisiyle 3 yıllık bir sözleşme yaptık ve takımımızın önemli bir parçası olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

22 yaşındaki Romulo, Göztepe’ye bu sezon katılmış ve kısa sürede takımın dikkat çeken isimlerinden biri haline gelmişti. Oyuncu hakkında çıkan transfer söylentileri, taraftarlar arasında büyük bir merak uyandırmıştı. Ancak Mance’nin açıklamaları, bu iddiaların asılsız olduğunu ortaya koydu.

Sportif Direktör Ivan Mance, Romulo'nun satın alma opsiyonunun kullanılmasıyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Kulüp hissedarlarımız Sport Republic ve Mehmet Sepil'e, Romulo'yu kalıcı transferle satın alma opsiyonunu aktif hale getirdikleri için teşekkür etmek istiyorum. Bu karar, güzel kulübümüzün genç oyunculara yatırım yapma ve onları geliştirme stratejimizin açık bir göstergesidir. Ayrıca, son dönemdeki birçok söylentiye yanıt olarak, Göztepe'nin planının Romulo da dahil olmak üzere tüm oyuncuları sezon sonuna kadar bir arada tutmak ve takımımızı karşılaşacağımız tüm zorluklara en güçlü şekilde hazırlamak olduğunu belirtmek istiyorum. Önümüzdeki tüm zorluklarda takımımızın güçlü olmasını istediğimiz için, onu bu kış satma gibi bir planımız bulunmamaktadır."