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Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası" ifadesine yer verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, öngörülemez ve alışılmadık operasyonlarla terörle mücadeleye kararlı bir şekilde devam edeceği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 2 PKK 'lı teröristin ve Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörü kaynağında yok etme kararlılığını vurguladı.

Irak'ın kuzeyi Haftanin ve Suriye'nin Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen operasyon larda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

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