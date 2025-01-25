Irak'ın kuzeyi Haftanin ve Suriye'nin Barış Pınarı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin ve Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörü kaynağında yok etme kararlılığını vurguladı.
Sürekli ve süratli operasyonlar devam edecek
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası" ifadesine yer verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, öngörülemez ve alışılmadık operasyonlarla terörle mücadeleye kararlı bir şekilde devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA