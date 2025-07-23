Özcan Deniz, abisinin borçları nedeniyle tüm mal varlığına haciz konulmasıyla büyük bir mali kriz yaşıyor

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, abisi Ercan Deniz’in yıllar önce kullandığı banka kredilerine kefil olduğu için tüm hesaplarına haciz gelmesiyle gündeme geldi. Sanatçının mal varlığına ve gelirlerine el konulurken, yaşanan bu süreç nedeniyle büyük bir ekonomik darboğaza sürüklendiği öğrenildi.

Kardeşinin borcu, Özcan Deniz’i mağdur etti

Özcan Deniz’in, kardeşi Ercan Deniz’in geçmiş döneme ait borçlarına kefil olduğu ve bu borçların ödenmemesi nedeniyle bankaların doğrudan Özcan Deniz’e icra işlemi başlattığı ifade edildi. Borçlu olan Ercan Deniz’in ipotekli malları varken, bu varlıklara başvurulmaması ve kefilin hedef alınması sanatçının avukatları tarafından hukuka aykırı bulundu.

Avukattan açıklama geldi: Önce ipoteğe başvurulmalıydı

Sanatçının avukatı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bankaların öncelikle borçlu Ercan Deniz’e ait ipotekli taşınmazlara yönelmesi gerektiğini fakat bu yolu tercih etmeyerek doğrudan kefil olan Özcan Deniz’e haciz işlemi uyguladıklarını belirtti. Haciz kararına itiraz edildiği ve mağduriyetin giderilmesi için yasal süreç başlatıldığı ifade edildi.

Özcan Deniz: “Geleceğimi çalmaya çalışıyor”

Yaşadığı hukuki sürecin ardından adliye çıkışında açıklama yapan Özcan Deniz, kardeşi Ercan Deniz’e yönelik sert ifadeler kullandı. “Bu, Ercan Deniz’in ilk ihaneti değil. Geçmişimi çalan Ercan ve eşleri, şimdi de geleceğimi çalmaya çalışıyor. Buna asla izin vermeyeceğim.” diyen sanatçı, aile içindeki krizin uzun süredir devam ettiğini ima etti.

Gelirlerine el konuldu, projelerini iptal etti

Haciz kararının ardından Özcan Deniz’in tüm kazançlarına el konulduğu, kredi kartlarını dahi kullanamadığı öğrenildi. Bu süreçte bazı projelerini iptal etmek zorunda kalan sanatçının, yaşadığı ekonomik çıkmazdan hukuk yoluyla kurtulmayı hedeflediği aktarıldı.

Ercan Deniz tarafından henüz açıklama yapılmadı

Olayın ardından kamuoyunda büyük yankı uyandıran gelişmeler sonrası Özcan Deniz'in kardeşi Ercan Deniz cephesinden herhangi bir açıklama gelmedi. Hukuki süreç devam ederken, Özcan Deniz’in mali krizden nasıl çıkacağı merakla takip ediliyor.