Üniversiteler için geri sayım başladı
2024-25 güz dönemi üniversitelerde eylül ayının son haftasında başlayacak. Öğrenciler, YÖK'ten gelecek resmi duyuruyu merakla bekliyor.
Ek tercih dönemi ekimde başlıyor
YKS ek tercihleri ekim ayında yapılacak.
YÖK takvimine nereden bakılır?
Yükseköğretim Kurulu takvimine ve güncel bilgilendirmelere, https://www.yok.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.
Ek tercih dönemi ne zaman başlayacak?
Yerleştirme sonuçlarının kesin ilan edilmesi ile birlikte, yerleşemeyen adaylar YKS ek tercih dönemlerini beklemeye başladı. Ek tercih döneminin ekim ayı itibariyle başlaması öngörülüyor.
Editör: Sezin Türkyılmaz