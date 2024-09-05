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Yerleştirme sonuçlarının kesin ilan edilmesi ile birlikte, yerleşemeyen adaylar YKS ek tercih dönemlerini beklemeye başladı. Ek tercih döneminin ekim ayı itibariyle başlaması öngörülüyor.

Yükseköğretim Kurulu takvimine ve güncel bilgilendirmelere, https://www.yok.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

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