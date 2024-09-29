Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'a karşı 2024-2025 sezonundaki ilk yenilgisini dramatik bir şekilde yaşadı. Maçın 70. dakikasında 3-1 önde olan sarı-kırmızılı ekip, son 20 dakikada üst üste goller yiyerek maçı 4-3 kaybetti.

Galibiyete yakınken puan kaybı

Galibiyete çok yakın olan Göztepe, Samsun'dan puansız dönerken, maç bitiminde büyük bir üzüntü yaşadı. Takımlarını Yeni 19 Mayıs Stadı'nda destekleyen Göztepeli taraftarlar, alınan bu şok sonuca rağmen oyuncularını tribünlere davet ederek moral verdiler.

Teknik Direktör Stoilov'un değerlendirmesi

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, maç sonrası yaptığı açıklamada, 1 puanı bile hak etmediklerini belirtti. Stoilov, "Rakibimiz 3 puanı almayı hak etti. Biz ise kesinlikle daha önceki maçlarda gösterdiğimiz seviyede oynayamadık. Oynanan oyundan memnun değilim," dedi. Önlerinde uzun bir yol olduğunu vurgulayan Stoilov, "Bu bizim oyun tarzımız değildi. Eğer iyi oynamazsanız, bu tür sonuçlarla karşılaşırsınız. Genç bir takımız ve her maçta yüksek potansiyelimizi göstermek için çalışmalara devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Isaac Solet'in durumu

Maçın başlama düdüğünden sadece 2 dakika sonra, Göztepe'nin orta saha oyuncusu Isaac Solet, hava topunda rakip oyuncu Zeki ile çarpıştı ve yere yığıldı. Bir süre bilincini kaybeden Solet, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Solet, kafasına darbe almış, ancak şu anda bilinci açık ve sağlık durumu iyidir," denildi. Taburcu edilen Solet, takımla birlikte çalışmalara başlayacak.