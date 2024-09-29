TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk dört maçını kazanıp liderlik koltuğuna oturan Menemen Futbol Kulübü ilk puan kaybını evinde Vanspor'a karşı yaşadı.

Rakibi ile geriye düştüğü maçta 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler 13 puana yükseldi.

Teknik Direktör Burhanettin Basatemür zorlu bir maç oynadıklarını belirterek, "İlk devreyi 1-0 geride tamamladı. Maçın 71'inci dakikasında 10 kişi kaldık, iki dakika sonra beraberlik golünü attık. Kazanmak isterdik ama kalıplar olacaktır. Önemli olan istikrarlı bir şekilde yola devam etmek. Yenilgisiz ilerliyoruz. Önümüzdeki haftaya konsantre olup liderliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.