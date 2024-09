Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu’nda ağırladığı Kayserispor’u Taha Altıkardeş, Juan ve Doğan Erdoğan’ın golleriyle 3-0 yenerek, yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Karşılaşmanın ardından Göztepe teknik direktörü Stanimir Stoilov açıklamalarda bulundu. Stoilov, “Gerçekten bizim adımıza önemli bir galibiyet oldu. Uzun aradan sonra bazı çekincelerim vardı fakat bu şekilde olmadı. Dinamizim anlamında yüzde 80’in üzerindeyiz. Kayserispor tehlikeli bir takım. Son haftalarda 4 gol atmışları. Biz de 4 karşılaşmayı inceledik ve savunma hattımız üzerine düşeni yaptı. Maçı daha erken bitirecek fırsatları değerlendirmeliyiz. İlk yarıda maçı bitirebilirdik. Bugün 3 gol değil daha fazla atabilirdik. Ancak bazı fırsatları değerlendiremedik” ifadelerini kullandı.

“Sonuna kadar mücadele edeceğiz ve savaşacağız”

Stoilov, “Futbolumuzun temelini dinamizm oluşturuyor. Bu sürede çok hazırlandı. Alt liglerden hazırlık maçı yaptık. Tecrübeli oyuncular da bize yardım ediyor. Çok fazla geniş oyuncumuz var. Herkes her şeyini vermeye çalışıyor. Herkesin performansından tatmin oldum diyemem. Benim takımımda herkes her şeyini vermek zorunda. Süper Lig’e yeni çıktık ve genç bir takımız. Dennis, Solet gibi oyuncular bu seviyede yeni oynuyorlar. Takıma yeni katılan oyuncular da bu seviyelerde yeni yeni fırsat buluyor. Maçları kazanabiliriz veya kaybedebiliriz. Taraftarımız sahada çok koşan ve savaşan bir takım görmek istiyor. Bu isteğe cevap vermeliyiz. Sonuna kadar savaşmalıyız. Bizim sistemimizde herkes sahaya her şeyini vermeli. Ben burada olduğum sürece bu tarz olmayan oyuncular burada olamaz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz ve savaşacağız” şeklinde konuştu.

“Takımın performansını daha ileriye götürmeli”

Bulgar teknik adam, “Matsuki kesinlikle çok daha fazlasını göstermesi gerekiyor. Kendi pozisyonunda oynamadı bugün ama bu kesinlikle bir bahane değil. Oyuna girenlerin de her şekilde daha iyi olması gerekiyor. Sonradan oyuna giren oyuncular takımın performansını daha da ileriye götürmeli. Kesinlikle futbolda mesafenin daralmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim oyunumuz agresif bir oyun. Solet ve Dennis’in kartları oldu ve onlar da geç bir oyuncu. Bizim için duran toplar çok önemli. Bunlar için çok çalışıyoruz” dedi.