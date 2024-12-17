Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, takımın zorlu bir süreçten geçtiğini belirterek, taraftar desteğinin bu hafta oynanacak kritik maçlarda belirleyici olacağını vurguladı. Stoilov, "Hep birlikte başaracağız" dedi.

Göztepe’nin tecrübeli teknik direktörü Stanimir Stoilov, kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı yazılı açıklamada, bu hafta oynayacakları iki önemli maça dikkat çekti. Bulgar teknik adam, oyuncu sakatlıklarının zor bir dönem yarattığını belirterek, özellikle taraftarın desteğiyle bu sıkıntıları aşacaklarını vurguladı.

"Bu haftayı taraftarımızla aşacağız"

Stoilov açıklamasında, "Bu hafta bizi bekleyen iki kritik maç var. İlki kupa mücadelesi, diğeri ise kendi evimizde oynayacağımız çok önemli bir lig maçı. Bazı oyuncularımızın sakatlıkları nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyoruz. Ancak şuna inanıyorum ki, bir arada olduğumuzda ve stadımızdaki o eşsiz desteği arkamızda hissettiğimizde, bu haftayı başarıyla tamamlayabiliriz. Oyuncularımız, özellikle sahamızda oynayacağımız bu kritik maçta galibiyet için ellerinden gelenin fazlasını yapacak. Taraftarımızın desteği, bu mücadelede her zamankinden daha önemli" ifadelerini kullandı.

Göztepe’de sakatlık krizi

Sarı-kırmızılı kulüp, son dönemde birçok oyuncusunu sakatlığa kurban vermiş durumda. Kulüpten yapılan açıklamada, Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Taha Altıkardeş'in göz çukuru kenarında kırık tespit edildiği ve durumunun ameliyat gerektirip gerektirmediğine ödemin azalmasının ardından karar verileceği belirtildi. Aynı maçta sakatlanan Juan’ın sağ uyluk hamstring kasında yaralanma tespit edildiği, tedavisine başlandığı ifade edildi. David Datro Fofana, Kubilay Kanatsızkuş ve Isaac Solet’in sakatlık süreçlerinin ise planlandığı şekilde devam ettiği kaydedildi.