Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve ağaçların sağlıklı büyümesini desteklemek amacıyla Mimar Sinan Bulvarı’ndaki 159 çınar ağacını budadı. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, güz dönemi bakım çalışmalarına hız kesmeden devam ederek, ağaçların kış aylarında olası olumsuz hava koşullarına karşı daha dirençli hale gelmesini sağladı. Budama işlemleriyle, ağaçların mukavemeti artırılacak, olası kırılmaların önüne geçilerek can ve mal güvenliği korunacak. Ayrıca, çalışmaların şehrin estetik görünümüne katkı sağlaması bekleniyor. Yetkililer, bakım faaliyetlerinin il genelinde aynı titizlikle süreceğini açıkladı.

Kaynak: BÜLTEN